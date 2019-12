வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மீது கிரிமினல் தாக்குதல்: ராகுல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : குடியுரிமை சட்ட மசோதா, வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மீதான கிரிமினல் தாக்குதல் என காங்., எம்.பி., ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.



குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா எதிர்ப்புக்களுக்கு இடையே நேற்று லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து இன்று ராஜ்யசபாவிலும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்த மசோதாவை எதிர்த்து வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் குடியுரிமை மசோதாவை கண்டித்து வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைபெறும் போராட்டம் தொடர்பாக செய்தி இணையதளம் ஒன்றில் வெளியான செய்தியை இணைத்து, டுவிட்டரில் ராகுல் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.









அதில், குடியுரிமை மசோதா என்பது மோடி-அமித்ஷா அரசு வடகிழக்கு மாநிலங்களை இனரீதியாக துடைத்தெறியும் முயற்சி. இது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மீதான கிரிமினல் தாக்குதல். வடகிழக்கு மாநில மக்களின் பக்கம் தோள் கொடுத்து நிற்பதும், அவர்களுக்காக தொண்டாற்றுவதே எனது நிலைப்பாடு என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

