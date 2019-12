அமைதி காத்திடுங்கள்: அசாம் முதல்வர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கவுகாத்தி: அசாம் மக்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என அம்மாநில முதல்வர் சர்பானந்தா சோனவால் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.



குடியுரிமை மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வட கிழக்கு மாநிலங்களில் போராட்டம் தீவிரமடைந்து உள்ளது. அசாமின் கவுகாத்தியில் காலவரையற்ற ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பாதுகாப்புக்காக 5 ஆயிரம் துணை ராணுவப்படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அசாமில் போராட்டம் காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. கவுகாத்தியில் போராட்டம் காரணமாக நேற்று(டிச.,11) விமான நிலையத்தில் இருந்து முதல்வர் சர்பானந்தா சோனவால் வெளியே வர முடியவில்லை.









இந்நிலையில், முதல்வர் சோனவால் வெளியிட்ட அறிக்கை: அசாமில் அமைதியையும், ஸ்திரத்தன்மையையும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இங்கு தேவையற்ற அசாதாரண சூழல் நிலவ சிலர் தூண்டி விடுகின்றனர். மேலும் இது போன்ற தவறான தகவலை நம்ப வேண்டாம். என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.

அமைதி காப்பது நமது கலாசாரம், சமூக மற்றும் ஆன்மிக பாரம்பரியம். வழக்கம் போல், வரும் காலங்களில் அசாம் மக்கள் அமைதியை காத்திடுவார்கள் என நம்புகிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

