இந்தியாவுக்கு எதிராக எப்-16 விமானம்: பாக்.,கிற்கு அமெரிக்கா கண்டிப்பு

வாஷிங்டன்: எப் 16 போர் விமானத்தை விதிமுறைகளுக்கு மாறாக இந்தியாவிற்கு எதிராக பயன்படுத்தியதற்கு, பாகிஸ்தானை, அமெரிக்கா வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.





கடந்த பிப்ரவரி மாதம், பாகிஸ்தானின் பாலகோட் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத முகாம் மீது இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் தாக்கின. இதனை தொடர்ந்து, இந்திய எல்லைக்குள் பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா வழங்கிய எப் 16 விமானங்கள் நுழைய முயன்றன. இதனை இந்திய விமானப்படை விரட்டியடித்ததுடன், ஒரு எப்16 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியது.



பாகிஸ்தானுக்கு எப்16 ரக விமானங்களை அமெரிக்கா வழங்கிய போது, பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்திருந்தது. அதில், அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது முக்கியமானது. ஆனால், இந்த விதிகளை மீறி, இந்தியாவுக்கு எதிராக எப்.16 விமானங்களை பாகிஸ்தான் பயன்படுத்தியது.









இதையடுத்து, பாகிஸ்தான் விமானப்படை தளபதிக்கு, அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை எழுதிய கடிதத்தில், விதிகளை மீறியதற்காக கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததாக, தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

