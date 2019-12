ஆதார் குடியுரிமை சான்று அல்ல : மும்பை கோர்ட்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : ஆதார், குடியுரிமைக்கான சான்று அல்ல என மும்பை கீழமை நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.





வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 35 வயது பெண் ஒருவர் சட்ட விரோதமாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்து, இங்கு வீடு எடுத்து தங்கி வருவதாக கைது செய்யப்பட்டார். கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவருக்கு மும்பை கீழமை நீதிமன்றம், ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. தான் ஆதார் அட்டை பெற்று விட்டதாலும், தான் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியா வந்து விட்டதாலும் இந்திய குடிமகள் என அப்பெண் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதனை ஏற்க கோர்ட் மறுத்து விட்டது.









நீதிபதி கூறுகையில், பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு அல்லது ரேஷன் அட்டை ஆகியன ஒருவரின் குடியுரிமைக்கான ஆதாரங்களை நிரூபிப்பது இல்லை. ஒருவரின் குடியுரிமையை நிரூபிக்க அவரின் பிறந்த தேதி, பிறந்த இடம், பெற்றோர்களின் பெயர், அவர்கள் பிறந்த இடம், அவர்களின் குடியுரிமை ஆகியனவே சான்றுகளாக ஏற்கப்படும். சில சமயம் அவர்களின் தாத்தா - பாட்டியின் பிறந்த இடம் குறித்த ஆவணங்களையும் சம்ர்பிக்க வேண்டி இருக்கும் என்றார்.

