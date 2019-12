ரூபாய் படத்தில் மஹாத்மா காந்தி படம் : புதிய சாதனை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஐதராபாத் : மஹாத்மா காந்தியின் புகைப்படம், 2.21,962.55 மில்லியன் (எண்ணிக்கையில்) ரூபாய் நோட்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கின்னஸ் சாதனை பட்டியலில் சேர்க்க விண்ணப்பிக்க போவதாக ஐதராபாத்தை சேர்ந்தவர் தெரிவித்துள்ளார்.





ஐதராபாத்தை சேர்ந்த நாகேஷ் என்பவர், தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் , ரிசர்வ் வங்கியில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், எத்தனை ரூபாய் நோட்டுகளில் மஹாத்மா காந்தியின் புகைப்படம் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இதற்கு ரிசர்வ் வங்கி அளித்த பதிலில், 2,21,962.55 மில்லியன்( எண்ணிக்கையில்) ரூபாய் நோட்டுகளில் காந்தி புகைப்படம் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருந்தது.









இது தொடர்பாக நாகேஷ் கூறுகையில், இந்த தகவலை, கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற, முயற்சி செய்து வருகிறேன். இதற்கான ஆவணங்களை அளிப்பேன். இது நாட்டிற்கு மிகச்சிறந்த தருணமாக இருக்கும். இது போன்ற சாதனைகள் ஏதும் உள்ளதா என ஆய்வு செய்தேன். 35 நாடுகளின் ரூபாய் நோட்டுகளில் பிரிட்டன் அரசி எலிசபெத்தின் புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது தெரியவந்தது. இதனால், மஹாத்மா காந்தியின் புகைப்படம் எத்தனை ரூபாய் நோட்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ளது என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டது.









ரூபாய் நோட்டுகளில் காந்தியின் புகைப்படம் அச்சிடுவதற்கான திட்டம் எப்படிதோன்றியது என கேட்டிருந்தேன். ஆனால், அது ரகசிய தகவல். தேச நலன் கருதி அதனை கூற முடியாது என பதிலளிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

