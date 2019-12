உன்னாவ் பலாத்கார வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் பகுதியில் இளம்பெண் பலாத்கார வழக்கில் பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் டில்லி கோர்ட் இன்று (டிச.,16) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது.



உன்னாவ் என்ற இடத்தில் இளம்பெண் ஒருவர், 2017 ம் ஆண்டு பாங்கர்மாவ் தொகுதி பா.ஜ., எம்எல்ஏ., குல்தீப்சிங் செங்கார் தன்னை கடத்திச் சென்று, பலாத்காரம் செய்ததாக புகார் கூறினார். தற்போது 19 வயதாகும் அப்பெண், தனது புகாரை ஏற்க போலீசார் மறுப்பதாக கூறி, முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வீடு முன்பு தீக்களிக்க முயன்றார். இதனையடுத்து குல்தீப்சிங் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் இவ்வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். இதனையடுத்து, 2018 ம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது உறவினர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞருடன் காரில் சென்ற போது லாரி மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் வழக்கறிஞரும், உறவுக்கார பெண் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர்.







பா.ஜ., எம்எல்ஏ., தன்னை மிரட்டுவதாக முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய்க்கும் அப்பெண் கடிதம் அனுப்பி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனையடுத்து குல்தீப்சிங் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார். இதுதொடர்பாக, குல்தீப் சிங் செங்கார், அவரது சகோதரர் மற்றும் 9 பேர் மீது தனியாக கொலை உள்ளிட்ட குற்றப்பிரிவுகளின்கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. டில்லி ஐகோர்ட்டில் நடைபெற்ற விசாரணை முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. பிற்பகல் 3 மணியளவில் தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட உள்ளது.

