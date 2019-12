குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: முதல்வர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஒரே மேடையில் போராட்டம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவனந்தபுரம் : குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கேரளாவில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைமையிலான போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.







பார்லி.,யில் கடந்த வாரம் குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு, ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுடன் சட்டமானது. இதனை எதிர்த்து அசாம், மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. டில்லியில் ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை., மாணவர்கள் நேற்று (டிச.,15) நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது. இதில், 4 பஸ்கள் மற்றும் 2 போலீஸ் வாகனங்கள் போராட்டக்காரர்களால் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டது. முன்னதாக, இந்த சட்டத்தை தங்கள் மாநிலங்களில் அமல்படுத்த மாட்டோம் என கேரளா, மேற்குவங்கம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநில அரசுகள் அறிவித்திருந்தன.







இந்நிலையில், இந்த குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதாலா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர். அப்போது பேசிய பினராயி விஜயன், குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக கேரள மாநிலம் ஒன்றாக நிற்கும். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைபெறும் வன்முறைக்கு பாஜ., - ஆர்எஸ்எஸ் தான் காரணம் என பேசினார்.

