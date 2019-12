டில்லி வன்முறை சம்பவம்: 10 ரவுடிகள் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் நடந்த வன்முறை தொடர்பாக டில்லி போலீசார் 10 பேரை கைது செய்துள்ளனர். இதில் யாரும் மாணவர்கள் இல்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.





கடந்த 15ம் தேதி இரவில் டில்லியில் ஜாமியா இஸ்லாமியா பல்கலை., மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது. இதில் அரசு பஸ்கள், போலீசார் வாகனம், தீயைணப்பு வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. இதனால் டில்லியில் பதட்டம் ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக போலீசார் மாணவர்கள் பலரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.









இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்தில் மாணவர்கள் அல்லாதோர் சிலர் புகுந்துள்ளதாக போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து 15 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்நிலையில் போலீசார் 10 பேரை கைது செய்துள்ளனர். இந்த 10 பேரும் பல்வேறு குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்கள். இவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

