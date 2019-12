கேரளாவில் பந்த்: தமிழக அரசு பஸ் மீது கல்வீச்சு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவனந்தபுரம் : குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இதற்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தின்போது, டில்லியில் உள்ள ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை மாணவர்கள் போலீசாரால் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்தும் கேரளாவில் பந்த் நடந்து வருகிறது. இதில், தமிழக பஸ் மீது கல்வீசி தாக்கப்பட்டது. இதனால், பொள்ளாச்சி, கோவை, குமரி மாவட்ட எல்லையில் தமிழக பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.







பாதுகாப்பு



குடியுரிமை மசோதாவிற்கு எதிராக டில்லியில் உள்ள ஜாமியா பல்கலையில் நடந்த போராட்டத்தின் போது, மாணவர்கள் மீது போலீசார் எடுத்த நடவடிக்கையை கண்டித்து கேரளாவில் இஸ்லாமிய மற்றும் அரசியல் அமைப்புகள் பந்திற்கு அழைப்பு விடுத்தன. இதனையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.









தமிழக பஸ் மீது கல்வீச்சு



திருவனந்தபுரத்தில் ஆட்டோரிக்ஷாக்கள், கார்கள்,பஸ்கள் மற்றும் தனியார் பஸ்கள் ஓரளவு இயக்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில், கண்ணூர், கோழிக்கோடு மாவட்டங்களில், எந்த வாகனமும் இயக்கப்படவில்லை. சாலைகள் வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன. பாலக்கோடு, வயநாடு, கொச்சியில் பஸ்கள் மீது கல்வீசி தாக்கப்பட்டன. தமிழகத்தின் வேளாங்கண்ணி நகரிலிருந்து வந்த தமிழக அரசு பஸ் மீது வளையாரில் கல்வீசி தாக்கப்பட்டது.







திருவனந்தபுரத்தின் பீர்கோடா என்ற இடத்திலும் பஸ்கள் மீது கல்வீசப்பட்டது. பலோட் என்ற இடத்தில் பஸ்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. கொச்சியின் அலுவா என்ற இடத்தில் போக்குவரத்தை நிறுத்திய போராட்டக்காரர்கள், பஸ்கள் மீது கல்வீசி தாக்கினர். திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து மூணார் சென்ற பஸ்கள் மீதும் எர்ணாகுளத்தில் கல்வீசி தாக்கப்பட்டது.





120 பேர் கைது



பல இடங்களில் போராட்டம் நடந்தது. கண்ணூரில், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். மற்றொரு இடத்தில், இரண்டு பெண் ஆர்வலர்கள் மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தபடி கோஷமிட்டனர். அவர்களையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.





பாலக்காட்டில், கடைகளை வலுக்கட்டாயமாக மூட முயன்ற போராட்டக்காரர்களை போலீசார் விரட்டியடித்தனர். இந்த மாவட்டத்தில் , மட்டும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 120 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளதாக மாவட்ட எஸ்.பி., சிவா விக்ரம் தெரிவித்துள்ளார்





சட்டவிரோதம்

போராட்டம் சட்ட விரோதம் என போலீசார் அறிவித்துள்ளனர். இருப்பினும் தடையை மீறி போராட்டம் நடந்து வருகிறது.

டிஜிபி கூறுகையில், ஐகோர்ட் உத்தரவுப்படி, பந்த் நடத்துவது சட்ட விரோதம். இதற்கு போலீசார் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. பொது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, பந்த் நடத்த 7 நாட்களுக்கு முன்னர் நோட்டீஸ் அளிக்க வேண்டும் என ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், அவ்வாறு நடக்கவில்லை. கடைகளை வலுக்கட்டாயமாக மூடி, பொது மக்களுக்கு தொந்தரவு செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பொது சொத்திற்கு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்பட்டால், போராட்டக்குழுவினரே பொறுப்பானவர்கள். அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.









நடவடிக்கை



போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், போலீசார் உதவியுடன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மருத்துவ காரணமின்றி விடுப்பு எடுக்கும் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.





திட்டமிட்டபடிட தேர்வு



கண்ணூர், கோழிக்கோடு, மகாத்மா காந்தி, விவசாய - கால்நடை தொழில்நுட்ப மற்றும் மத்திய பல்கலைகழகங்களில் இன்று தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாது என சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைகள் அறிவித்துள்ளன.





முக்கிய கட்சிகள் பங்கேற்பில்லை



போராட்டக்குழுவினர் கூறுகையில், இந்த பந்திற்கு பொது மக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். வெளியூர் பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். போராட்டத்திற்கு முன் 7 நாட்களுக்கு முன்னர் நோட்டீஸ் அளிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறையை பின்பற்ற முடியாது. பந்தை கைவிட முடியாது என தெரிவித்துள்ளனர். இந்த போராட்டத்தில், அம்மாநில முக்கிய கட்சிகள் கலந்து கொள்ளவில்லை.





பஸ்கள் நிறுத்தம்



கேரளாவில் பந்த்தை தொடர்ந்து, பொள்ளாச்சி, கோவை, குமரி மாவட்ட எல்லையில் தமிழக பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டன. தென்காசியில் இருந்து இரு மாநில பஸ்களும் பயணிகள் இன்றி இயக்கப்பட்டன.

