டில்லி வன்முறை: போலீஸ் அதிகாரிகள் விளக்கம்

புதுடில்லி: டில்லியில் சீலம்பூர், ஜபார்பூர் பகுதியில் நடந்த வன்முறை தற்போது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக போலீஸ் அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.



குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டில்லி ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டம் வன்முறையாக மாறி, 4 பஸ்கள் மற்றும் 2 போலீஸ் வாகனங்கள் போராட்டக்காரர்களால் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டது. போலீசார் மீதும் மாணவர்கள் கற்களை வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் போலீசார் - மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில், டில்லியின் சீலம்பூர், ஜபார்பாத் பகுதியிலும் இன்று (டிச.,17) வன்முறை வெடித்தது. வன்முறையாளர்களை கட்டுப்படுத்த போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர். இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது.







இந்த வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் இணை ஆணையர் அலோக் குமார் கூறுகையில், வன்முறையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவில்லை. கண்ணீர் புகை குண்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன. தற்போது நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சில போலீசார் காயமடைந்துள்ளனர். 2 பஸ்கள், 1 பாதுகாப்புப்படை பஸ் மற்றும் சில பைக்குகள் சேதமடைந்தன, என்றார்.







டில்லி போலீஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தாவா கூறுகையில், சீலாம்பூரில் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நாங்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். சம்பவம் நடந்த பகுதிகளிலிருந்து சிசிடிவி., காட்சிகளை எடுத்து வருகிறோம். வீடியோ பதிவுகளும் செய்யப்படுகின்றன. இதுபோன்ற சம்பவங்களில் சிக்கிய எவரும் காப்பாற்றப்பட மாட்டார்கள், எனக்கூறினார்.

