நிர்பயா வழக்கில் புதிய நீதிபதிகள் நாளை விசாரணை

புதுடில்லி: கடந்த 2012ம் ஆண்டு டிச., 16 ல் 'நிர்பயா' என்ற மருத்துவ மாணவி ஓடும் பஸ்சில் 6 பேர் கும்பலால் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகள் 6 பேரில் இருவரை தவிர மீதமுள்ள 4 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து 4 குற்றவாளிகளின் கருணை மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் துவங்கின.



இந்நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான அக்சய் குமார் சிங், உச்சநீதிமன்றத்தில் தூக்கு தண்டனையை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை இன்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி பாப்டே வழக்கு விசாரணையில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். புதிய நீதிபதி அமர்வில், நாளை காலை 10.30 மணிக்கு விசாரணை நடக்கும் என தெரிவித்தார்.









புதிய நீதிபதிகள் யார் ?

இதையடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் ஆர். பானுமதி, அசோக் பூஷண், ஏ.எஸ். போபன்னா ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு அமைக்கப்பட்டது. இந்த அமர்வு நாளை காலை 10.30 மணிக்கு விசாரணையை துவக்கும் என தெரிகிறது.



தூக்கு நிச்சயம்

நிர்பயாவின் தாயார் கூறுகையில், இன்று குற்றவாளியின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படும் என எதிர்பார்த்தேன். குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற 7 ஆண்டுகளாக நாங்கள் காத்திருப்பது போல், நாங்கள் கூடுதலாக ஒரு நாள் காத்திருக்க வேண்டும். இந்த சீராய்வு மனு நாளை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என நம்புகிறேன். குற்றவாளிகள் விரைவில் தூக்கில் போடப்படுவார்கள், எனக்கூறினார்.

