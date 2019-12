தில்லு, திராணி இருக்கா?: திமுக.,விற்கு இபிஎஸ் சவால்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சேலம் : குடியுரிமை சட்டத்தில் இலங்கை தமிழகர்களுக்கு அதிமுக துரோகம் செய்து விட்டதாக ஸ்டாலின் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார் எனவும், இலங்கை தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்தது திமுக தான் எனவும் முதல்வர் பழனிசாமி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.



சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதல்வர் பேசுகையில்,

குடியுரிமை சட்டத்தால் இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பில்லை என பிரதமர் மோடியும், அமித்ஷாவும் தெளிவுபடுத்தி விட்டனர். கொறடா உத்தரவின் பேரிலேயே குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக அதிமுக எம்.பி.,க்கள் ஓட்டளித்தனர். குடியுரிமை சட்ட விவகாரத்தில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு அதிமுக துரோகம் செய்து விட்டதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்.

13 ஆண்டுகள் மத்தியில் ஆட்சியில் கூட்டணியில் இருந்த போது இலங்கை தமிழர்களுக்கு திமுக ஏன் குடியுரிமை பெற்றுத்தரவில்லை? இலங்கை தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்தது திமுக தான். இலங்கை தமிழர்களுக்கு நன்மை செய்தது போது நாடகம் ஆடும் கட்சியும் திமுக தான். இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பாக பிரதமரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது தான் அதிமுக.,வின் நிலைப்பாடு. அது தொடர்பாகவும் பார்லி.,யில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதை மறைத்து ஸ்டாலின் தான் பொய் சொல்கிறார்.







காஞ்சிபுரம் போராட்டத்தில் ஸ்டாலின் கீழ்தரமாக பேசி உள்ளார். ஸ்டாலின் மற்றவர்கள் எழுதி கொடுத்ததை தான் பேசுகிறார். சொந்தமாக பேசுவது போல் தெரியவில்லை. உள்ளாட்சி தேர்தல் விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் விளக்கமாக கூறிய பிறகும், திமுக மீண்டும் மனு அளித்துள்ளது. ஈழத்தமிழர்களை காக்க திமுக என்ன செய்தது? ஈழத் தமிழர்கள் குறித்து பேச திமுக.,வுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை.

தமிழக அரசின் சார்பில் இலங்கை அகதிகளுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கந்துவட்டி அளித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பாகவும் தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதனை எதிர்த்தும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் திமுக மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது. திமுக.,விற்கு தில்லு, திராணி, தெம்பு இருந்தால் மக்களை சந்திக்கட்டும். ஏன் உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்க பயப்பட வேண்டும்? குறிப்பிட்டு இல்லாமல் பொதுவான குற்றச்சாட்டு கூறுகின்றனர். மக்களை குழப்புகின்றனர். அதிமுக தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளது. அதிமுக பிரம்மாண்ட வெற்றி பெறும். மக்கள் மத்தியில் அதிமுகவுக்கு செல்வாக்கு உள்ளதால் தேர்தலை சந்திக்க திமுக பயப்படுகிறது. தில்லு, திராணி இருந்தால் திமுக தேர்தலை சந்திக்கட்டும். இவ்வாறு முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

