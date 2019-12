குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்தினால்!: மாஜி அமைச்சர் எச்சரிக்கை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பெங்களூரு : குடியுரிமை சட்டத்தை கர்நாடகாவில் அமல்படுத்தினால் கலவரம் வெடிக்கும். விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும் என கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பாவுக்கு அம்மாநில காங்., முன்னாள் அமைச்சர் யு.டி.காதர் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது சர்ச்சையாகி உள்ளது.



குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் இன்று (டிச.,18) காங்., சார்பில் கண்டன பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது. பெங்களூருவில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய யு.டி.காதர், குடியுரிமை சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதால் நாடே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கர்நாடகா அமைதி தீவாக திகழ்கிறது.

கர்நாடகாவில் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசு, கர்நாடக அரசை வலியுறுத்தி வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் படித்தேன். கர்நாடகாவில் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்தினால் பெரிய கலவரம் வெடிக்கும் என முதல்வரை எச்சரிக்கிறேன். விளைவுகள் மோசமானதாக இருக்கும் என்றார்.







கலவரத்தை தூண்டும் வகையிலும், டில்லியிலும் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் முகத்தை துணியால் மறைத்துக் கொண்டு, மாணவர்கள் போர்வையில் போலீசார் மீது கல்வீச்சு தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் அவர் பேசி உள்ளதற்கு கண்டனங்கள் எழுந்து வருகிறது.

இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள முதல்வரின் அரசியல் செயலாளர் ரேணுகாச்சாரி, காதர் ஒரு முட்டாள். இதே போன்று அவர் பேசினால் தனது வார்த்தைகளுக்கு அவர் பதிலளிக்க வேண்டி இருக்கும். இது போன்ற பொறுப்பற்ற பேச்சுக்களை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்றார். காதரின் பேச்சுக்கு காங்., கட்சியை சேர்ந்தவர்களே கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

