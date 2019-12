பா.ஜ.,வுக்கு மாற்று தேவை: சரத்பவார்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

நாக்பூர்: ஆளும் பா.ஜ.,விற்கு மாற்று தேவை என நாடு விரும்புகிறது என தேசியவாத காங்., கட்சி தலைவர் சரத்பவார் தெரிவித்துள்ளார்.





தேசிய அளவில் பா.ஜ.,விற்கு எதிரான கூட்டணிகள் உருவாகி வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த சரத் பவார், நாட்டின் சில பகுதிகளில் பா.ஜ.,விற்கு எதிரான உணர்வலைகள் உருவாகி வருகிறது. மாற்றம், நாட்டில் இருந்து வரும் பிரச்னை, ஆகியவற்றிற்காக மாற்றம் தேவை என மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றார்.







புதிய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து முறையிட திட்டமிட்டிருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், பா.ஜ., அல்லாத கட்சிகள் சில பொது பிரச்னைகளுக்காக ஒன்றிணைவது சாதாரணம் தான். ஆளும் அரசுக்கு எதிராக பெரிய அமைப்பாக இந்த கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக சில காலம் தேவைப்படும்.







குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக சில மாநிலங்களில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் வரவேற்பு கிடைக்கும் என பா.ஜ., எதிர்பார்த்ததோ அதற்கு எதிராக நடந்துள்ளது. குறிப்பாக பா.ஜ., ஆளும் அசாமிலும் இதற்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றார்.இது குறித்து காங்., தலைவர் ஒருவர் கூறும்போது, ‛‛எங்கள் கூட்டணி தலைவரான சரத் பவாரே இப்படி கூறினால் எ்ன்ன செய்வது. பா.ஜ.,வுக்கு காங்., மாற்று இல்லை என எங்கள் கூட்டணி கட்சியே ஒப்புக்கொண்டது போல் ஆகாதா'' என அதிருப்தி தெரிவித்தார்.

