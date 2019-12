நிர்பயா வழக்கு: 2வது குற்றவாளியின் மனுவும் தள்ளுபடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : நிர்பயா பெற்றோரின் கோரிக்கையை ஏற்று, குற்றவாளி தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணையை ஜன.,24 க்கு ஒத்திவைத்த முடிவை டில்லி ஐகோர்ட் திரும்பப் பெற்றுள்ளது. அத்துடன் இன்று (டிச.19) முதல் நாள்தோறும் விசாரணை நடத்தப்படும் என கூறியிருந்த நிலையில், குற்றவாளியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.



நிர்பயா பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் குற்றவாளிகளில் ஒருவன், சிறார் என்பதால் 3 ஆண்டுகள் சீர்திருத்த முகாமில் 3 ஆண்டுகள் வைக்கப்பட்டு, பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டான். குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்ட பவன் குப்தா, வினய் குமார், முகேஷ் சிங், அக்சய் குமார் சிங், ராம் சிங் ஆகியோரில் ராம் சிங், திகார் சிறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டான். மற்ற 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.



இவர்கள் 4 பேரின் சீராய்வு மனுக்களையும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்கனவே நிராகரித்து விட்டது. இதைத் தொடர்ந்து அக்சய் குமார் தாக்கல் செய்த சீராய்வ மனுவை டில்லி ஐகோர்ட்டும் நேற்று தள்ளுபடி செய்தது. இருப்பினும் அவன் மறுசீராய்வு மனு அல்லது ஜனாதிபதிக்கு கருணை மனு அளிக்க அவகாசம் கொடுத்து வழக்கு விசாரணை ஜன.,7 க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.







இதற்கிடையில் மற்றொரு குற்றவாளியான பவன் குமார் குப்தா, பலாத்கார சம்பவம் நடந்த 2012 ல் தான் சிறார் எனவும், தன்னை சிறார் தண்டனை சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடத்த வேண்டும் எனவும் கோரி புதிய மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளான்.



இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த டில்லி ஐகோர்ட், அடுத்த விசாரணையை ஜன.,24 க்கு ஒத்திவைப்பதாக உத்தரவிட்டது. ஆனால் நிர்பயாவின் பெற்றோர், உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய உடனடியாக கோரிக்கை மனு அளித்தனர். அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற ஐகோர்ட், ஏற்கனவே விதித்த உத்தரவை திரும்பப் பெற்றதுடன், இன்று முதல் நாள்தோறும் விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.







சீராய்வு மனு, கருணை மனு என அனைத்தும் உள்துறை அமைச்சகம் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பிலும் நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகும், புதிது புதிதாக குற்றவாளிகள் மனுத்தாக்கல் செய்து, தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவதை காலம் தாழ்த்தி வருவதாக பலரும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.



இந்த நிலையில், பவன் குமார் குப்தா, தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதிகள், பவனின் வழக்கறிஞர் ஏ.பி.சிங்கிற்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டது.

