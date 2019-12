பிரிமியர் தொடர் ஏலம்: ரூ. 15.5 கோடிக்கு ஏலம் போன பேட்கம்மின்ஸ்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கட்டா: 13வது பிரிமியர் கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் கோல்கட்டாவில் நடந்தது. இந்த ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலிய வீரர் பேட்கம்மின்ஸ் அதிகபட்சமாக - ரூ.15.50 கோடிக்கு ஏலம் போனார். இவரை கோல்கட்டா அணி ஏலம் எடுத்தது.





இந்த ஏலத்தில் மொத்தம் 332 வீரர்கள் ஏலம் விடப்படுகின்றனர். இதில் இந்தியா தரப்பில் 186 வீரர்களும், வெளிநாடு தரப்பில் 146 வீரர்களும் இடம்பெற்றனர். அடிப்படை விலை ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ. 2 கோடி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.





வீரர்கள் விலை விவரம் வருமாறு:





மும்பை அணியில்;

கிறிஸ்லின் ( ஆஸி., வீரர் ) - ரூ.2 கோடிக்கு ஏலம்



கோல்கட்டா அணியில்;

இயான் மோர்கான் (இங்கிலாந்து) - ரூ.5. 25

பேட்கம்மின்ஸ் (ஆஸி., வீரர் ) - ரூ. 15 .5 கோடி.







ராஜஸ்தான் அணியில்;

உத்தப்பா ( இந்திய வீரர் )- ரூ. 3 கோடி

டில்லி அணியில்;

ஜேசன்ராய் ( இங்கிலாந்து வீரர்) - ரூ. 1.5 கோடி



பஞ்சாப் அணியில்;

கிளன் மேக்ஸ்வெல் (ஆஸி., வீரர் )- ரூ.10.75 கோடிக்கு ஏலம்

கிறிஸ்வோக்ஸ் (இங்கிலாந்து வீரர் ) - ரூ. 1.75 கோடி



சென்னை அணியில்;

சாம் கர்ரன் (இங்கி., பவுலர்)-ரூ.5.5 கோடி

