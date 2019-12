குழந்தைகளுக்காக கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவான கோஹ்லி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கட்டா : ஆதரவற்ற குழந்தைகளை மகிழ்விப்பதற்காக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோஹ்லி, கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா (சாண்டா கிளாஸ்)போல வேடமணிந்து பரிசுகள் வழங்கி உள்ளார். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.



சிவப்பு நிற உடை, வெண் தாடி, மூக்குக் கண்ணாடி அணிந்து, கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா போல வேடமணிந்த கோஹ்லி, கோல்கட்டாவில் உள்ள குழந்தைகள் காப்பகம் ஒன்றுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட்டாக சென்றார். அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கி, குழந்தைகளை மகிழ்வித்துள்ளார்.

குழந்தைகளுடன் சிறிது பேசி கொண்டிருந்த கோஹ்லியிடம், இந்த பண்டிகை கொண்டாட்ட தருணத்தில் கிரிக்கெட் வீரர் விராத் கோஹ்லி, ஸ்பைடர்மேன், சூப்பர்மேன் போன்றவர்களை சந்திக்க விரும்புவதாக குழந்தைகள் கேட்டுள்ளார்.







அவர்களிடம் கிரிக்கெட் வீரரை சந்திக்க ஆர்வமுடன் இருக்கிறீர்களா? என கோஹ்லி கேட்டதும், குழந்தைகளும் சத்தமாக ஆமாம் என உற்றசாகமாக பதிலளித்துள்ளனர். அப்போது முகத்தில் அணிந்திருந்த மாஸ்க்கை கழற்றினார்.

கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடத்தில் தங்களிடம் பேசியது கோஹ்லி என்று தெரிந்ததும், அங்கு இருந்த குழந்தைகள் உற்சாகமாகி, ஓடிச் சென்று கோஹ்லியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டனர்.



இந்த வீடியோவை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த வீடியோவால் விராத் கோஹ்லிக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து மகிழ்வித்ததற்காக ஏராளமானோர் கோஹ்லிக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

