உ.பி.,யில் தொடரும் போராட்டம்: போலீஸ் மீது கல்வீச்சு

லக்னோ: குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக, உத்தர பிரதேச மாநிலம் ராம்பூரில் போராட்டம் நடந்தது.



இந்த போராட்டத்தின் போது, போலீசார் அமைத்த தடுப்புகள் உடைக்கப்பட்டன. போலீசார் மீது கல்வீசப்பட்டது. கூட்டத்தை போலீசார் தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் கலைத்தனர். போராட்டம் காரணமாக டில்லியின் சாணக்யபுரியில் உள்ள ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலையில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ராம்பூர் மாவட்டத்தில் மொபைல் இன்டர்நெட் மற்றும் பிராட்பாண்ட் சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.









நேற்று உ.பி.,யில் நடந்த போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். 35 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். கலவரத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக 35 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நேற்று உ.பி.,யின் ஷஹரான்பூர், தியோபாந்த், ஷாம்லி, முஷாபர்நகர், மீரட், காசியாபாத், ஹபூர், சம்பல், அலிகார்க், பஹ்ரைச், பெரோசாபாத், கான்பூர், படோஹி, மற்றும் கோரக்பூரில் போராட்டம் நடந்தது.

இங்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டத்தில் உயிரிழந்த 14 பேரில்,4 பேர் மீரட் மாவட்டத்திலும், பிரோசாபாத், பிஜ்னோரில் தலா இருவரும், சம்பால், கம்பூர், வாரணாசி, லக்னோவில் தலா ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர். போலீசார் ஒரு குண்டை கூட சுடவில்லை என உ.பி., மாநில போலீஸ் டிஜிபி ஒ.பி.சிங் கூறியுள்ளார்.











டில்லி:



டில்லியின் ஜாமியா பல்கலையில் 7 வது நாளாக போராட்டம் நடந்து வருகிறது. டில்லியன் சாணக்யபுரியில் உள்ள உ.பி., பவன் முன்பு போராட்டம் நடத்த முயன்ற நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.



சீலம்பூரில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேசனில், போராட்டத்தின் போது, பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. குண்டு வீசிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர். தர்யகன்ஜ் பகுதியில் நடந்த வன்முறை தொடர்பாக பீம் அமைப்பின் தலைவர் சந்திரசேகர் ஆசாத்தை போலீசார் கைது செய்தனர்.







டில்லி போலீசார் கூறுகையில், குடியுரிமை மசோதாவிற்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தின் போது வன்முறை ஏற்பட்ட பகுதிகளில் அமைதி திரும்பி வருகிறது. பழைய டில்லி மற்றும் சீலாபூர் பகுதிகளில் கூடுதல் போலீசார் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட 16 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் என தெரிவித்துள்ளனர்.பழைய டில்லியின், தர்யகன்ஜ் பகுதியில் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுதியில் நேற்று ஏற்பட்ட வன்முறையில் தனியார் வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. வன்முறை தொடர்பாக 15 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.





பீஹார்







குடியுரிமை சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றிற்கு எதிராக பீஹாரில், ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம்(ஆர்ஜேடி) பந்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது. பந்த் துவங்கிய பின்னர், சில இடங்களில், சாலைகளில் சென்ற வாகனங்களை ஆர்ஜேடி கட்சியினர் அடித்து நொறுக்கினர். பாகல்பூர் நகரில் கட்சி கொடி ஏந்தி சென்ற அக்கட்சியினர், மேம்பாலங்களில் வந்த ஆட்டோ ரிக்சாக்கள், வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கினர். கோஷமிட்டவாறே அவர்கள் தொடர்ந்து சென்றனர்.

