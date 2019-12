" முஸ்லிம்களிடம் பொய் பரப்பும் எதிர்கட்சிகள் " - மோடி ஆவேசம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: நாட்டில் சிலர் அதிகாரத்திற்காக மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர். நாங்கள் மக்களுக்காக சேவை செய்கிறோம். குடியுரிமை சட்ட விவகாரத்தில் முஸ்லிம் மக்களிடம் எதிர்கட்சிகள் தவறான தகவலை பரப்புகின்றனர். மக்களை ஏமாற்ற தான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என டில்லியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசுகையில் குறிப்பிட்டார்.



டில்லியில் மிக குறைந்த வருவாய் உள்ள, ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் வசிக்கின்றனர். இதில் 1,797 குடியிருப்புகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு நில உரிமை ஆவணம் (பட்டா ) வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் இன்று, நடந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று பேசினார்.





மோடி பேசுகையில்; பொய்யான வாக்குறுதியால் டில்லி மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். நாங்கள் தற்போது டில்லியில், 40 லட்சம் மக்களுக்கு வீட்டு உரிமை வழங்கி உள்ளோம். ஏழைகளை மையமாக வைத்து சிலர் அரசியல் செய்கின்றனர். அதிகாரத்திற்காக அரசியலில் இருக்கின்றனர். சிலர் அதிகாரத்தில் இருக்கும் போது 2 ஆயிரம் பேருக்கு பங்களாக்கள் வழங்கினர். இந்த பங்களாக்களை நாங்கள் காலி செய்துள்ளோம். அவர்கள் மக்களுக்காக அல்ல. நான் மக்களை ஏமாற்ற அனுமதிக்க மாட்டேன். நாங்கள் மக்களுக்காக உழைக்கிறோம். மதத்திற்காக அல்ல.



நாங்கள், எங்கள் ஆட்சியில் 1700 குடியிருப்புகள் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தி பார்லி., இரு அவைகள் மூலம் அனுமதி வழங்கி உள்ளோம். தற்போது உருவாக்கி உள்ள காலனிகள் வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும்.





"ஏமாற்ற அனுமதிக்க மாட்டேன்"





குடியுரிமை சட்ட மசோதா பார்லி., அவைகளில் நிறைவேற்றப்பட்டது. எம்.பி.,க்களின் ஏகோபித்த முடிவுக்கு மதிப்பு அளிக்க வேண்டும். இதற்கு எம்.பி.,க்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். ஆனால் சமூக வலைதளங்களில் தவறான வீடியோக்களை பரவ விடுகின்றனர். மக்களை எதிர்கட்சிகள் தவறாக திசை திருப்புகின்றன. பொய்களை பரப்பி வருகின்றனர். குறிப்பாக சமூகவலை தளங்களில் போலி, பொய்யான வீடியோக்களை பரப்பி வருகின்றனர். இந்திய முஸ்லிம் மக்களிடம் பொய்யான தகவலை தெரிவிக்கின்றனர். இந்தியாவில் ஒற்றுமையில் வேற்றுமை என்பது மந்திரம். ஆனால் எதிர்கட்சிகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக சதி செய்கிறது.



நாங்கள் இயற்றிய குடியுரிமை சட்டம் உண்மையானது நியாயமானது. நடுநிலையானது. ஆனால் எதிர்கட்சிகள் வன்முறையை தூண்டி அரசு சொத்துக்கள் ரயில், வாகனங்களை தீ வைக்கின்றனர். எனது உருவபொம்மையை எரியுங்கள் , அரசு சொத்துக்களை எரிக்க வேண்டாம். போலீசாரை ஏன் தாக்க வேண்டும் ? போலீசார் யாருக்கும் எதிரி அல்ல. குடியுரிமை சட்ட மசோதா 130 கோடி மக்களை பாதிக்காது.



இவ்வாறு அவர் பேசினார்.









இந்த விழாவில் பா.ஜ., தொண்டர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.



