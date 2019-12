கமலுக்கு அரசியல் சட்டம் தெரியவில்லை : ஹெச்.ராஜா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவாரூர்: மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனுக்கு அரசியல் சட்டமும், பார்லிமென்ட் நடவடிக்கைகளும் தெரியவில்லை என பாஜ., தேசிய செயலர் ஹெச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.



பார்லி.,யின் இருஅவைகளிலும் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதலுடன் குடியுரிமை திருத்த மசோதா, சட்டமானது. இச்சட்டத்தை எதிர்த்து மக்கள் நீதி மையம், காங்., உள்ளிட்ட கட்சிகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அனைத்து வழக்கையும் கோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது. இதனிடையே, குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை பல்கலை., மாணவர்கள் சமீபத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்திய போது ம.நீ.மை தலைவர் கமல், நேரடியாக சென்று ஆதரவு கூறியதுடன், டிச.,23ம் தேதி திமுக நடத்தும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான பேரணியில் பங்கேற்கும் எனவும் கூறினார். பின்னர், திடீரென தன் நிலையை மாற்றி, பேரணியில் பங்கேற்கவில்லை என பின்வாங்கினார்.









ஆனாலும், கமல் தன் டுவிட்டர் பதிவுகளில், நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இருப்பதால், நாட்டின் பாரம்பரியத்தை அழிப்பதற்கு அதிகாரமில்லை. இந்தக் கொடுங்கோன்மை ஓயும் வரை எனது போராட்டத்தை நிறுத்த மாட்டேன். அதிகாரம் மக்களின் கையில் இருக்கும் வரையில் தான் அது ஜனநாயகம். மக்களுக்கு எதிராக செல்லும் இந்த தனிநாயகத்தை ஒழிக்கும் வரையில் நான் ஓய மாட்டேன் . நாம் யாருமே ஓயக்கூடாது, என பதிவிட்டிருந்தார்.









இந்நிலையில், பாஜ., தேசிய செயலர் ஹெச்.ராஜா திருவாரூரில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: கமல்ஹாசனுக்கு அரசியல் சட்டமும், பார்லிமென்ட் நடவடிக்கைகளும் தெரியவில்லை. குடியுரிமை சட்டம் பற்றி அறியாதவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவோம். இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது குறித்த முதல்வர் பழனிசாமியின் கோரிக்கையை பிரதமர் மோடி பரிசீலிப்பார். இலங்கை தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என பா.ஜ., செயல்படுகிறது. இவ்வாறு ஹெச்.ராஜா கூறினார்.

