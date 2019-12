ஜார்கண்டில் ஆட்சியை பிடிக்கிறது காங்., கூட்டணி?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராஞ்சி : இன்று (டிச.,23) வெளியிடப்பட்ட ஜார்கண்ட் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி, காங்., கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. இதனால் மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து ஜார்கண்ட்டிலும் பா.ஜ., ஆட்சியை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.





ஆட்சியை பிடிக்கும் காங்., கூட்டணி :





81 தொகுதிகளைக் கொண்ட ஜார்கண்ட் சட்டசபைக்கு நவ.,30 முதல் டிச.,20 வரை 5 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று (டிச.,23) காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. ஓட்டு எண்ணிக்கை துவங்கியது முதல் காங் கூட்டணி மற்றும் பா.ஜ., மாறி மாறி முன்னிலை வகித்து வந்தன.

இதில், 41 இடங்கள் பெற்றால் பெரும்பான்மை பெற முடியும் என்ற நிலையில், 40 க்கும் அதிகமான இடங்களில் காங்., கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. காங்., இந்த தேர்தலில் ஜார்கண்ட் முக்தி மோட்சா, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது. கூட்டணி கட்சிகளில் காங்.,ஐ விட ஜார்கண்ட் முக்தி மோட்சா கட்சியே அதிக இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.







முதல்வராகிறார் ஹேமந்த் சோரன்? :





காங்., கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டால், ஜார்கண்ட் முக்தி மோட்சா தலைவராக இருக்கும் ஹேமந்த் சோரன் முதல்வராக அதிக வாய்ப்புக்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் கருத்து கணிப்புக்களில், அதிகமானவர்கள் விரும்பும் முதல்வர் வேட்பாளராக ஹேமந்த் சோரனே இருந்தார்.







ஆட்சியை பிடிக்க பா.ஜ., திட்டம் :







பா.ஜ., 28 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருவதால் தனித்து போட்டியிட்ட ஏஜெஎஸ்யு, ஜெவிஎம் கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்து, தொங்கு சட்டசபை அமைக்க பா.ஜ., திட்டமிட்டு வருகிறது. இதற்காக இரு கட்சிகளுடனும் பா.ஜ., தலைமை பேச்சு நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

