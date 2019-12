ஜார்க்கண்டில் தோல்வி: ஓராண்டில் 5வது மாநிலத்தை இழக்கும் பாஜ.,

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆட்சியை இழந்த பாஜ., இந்த ஓராண்டில் 5வது மாநிலத்தை இழந்துள்ளது.



கடந்த 2014ம் ஆண்டில் வெறும் 7 மாநிலத்தில் மட்டுமே பாஜ., அரசு நடந்து வந்தது. பின், கட்சியின் அசாத்திய வளர்ச்சியால், அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் 21 மாநிலங்களில் நேரடியாகவோ, கூட்டணியுடனோ ஆட்சியை நிலைநிறுத்தியது. பாஜ.,வின் இந்த வளர்ச்சிக்கு பிரதமர் மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் காரணமாக கூறப்பட்டது.

2018ல் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, மிசோரம், பஞ்சாப், ஒடிசா, மேற்குவங்கம், தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டும் பாஜ., அல்லாத ஆட்சி நடைபெற்றது. லோக்சபா தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் மத்திய அரசாக பாஜ., பொறுப்பேற்றாலும், அக்கட்சி 2019ம் ஆண்டு சரிவை சந்தித்துள்ளது.







மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்களில் தோல்வியுற்றது. ஆந்திராவில், கூட்டணி கட்சியான தெலுங்குதேசம் பாஜ.,வை விட்டு பிரிந்தது. பாஜ., கூட்டணி உடைந்ததால், கடந்த டிச., முதல் ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி அமலுக்கு வந்தது. மும்பையிலும், சிவசேனாவுடன் கூட்டணி பிரச்னை ஏற்பட்டதால், ஆட்சி இழந்தது.

தற்போது, ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலும் காங்., கூட்டணி பெரும்பான்மை இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனால் அங்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தை பாஜ., இழந்துள்ளது. இது கடந்த ஓராண்டு காலத்தில் பாஜ., இழக்கும் 5வது மாநிலம்.

