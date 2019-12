முரண்பட்ட கருத்து கூறும் மோடி, அமித்ஷா: மம்தா குற்றச்சாட்டு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கட்டா: தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் முரண்பட்ட கருத்துக்களை தெரிவிப்பதாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

குடியுரிசை திருத்தச் சட்டம் மற்றும் என்.ஆர்.சி., எனப்படும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றை மேற்குவங்கத்தில் அமல்படுத்த மாட்டோம் என அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார். இதற்காக கோல்கட்டாவில் இதுவரையில் நான்கு முறை பேரணி சென்றார்.

இந்த நிலைப்பாட்டை, ஊடகங்கள் மற்றும் நாளேடுகளில் மேற்கு வங்க அரசு விளம்பரம் செய்திருந்தது. இதற்கு கோல்கட்டா ஐகோர்ட் தடை விதித்தது. இந்நிலையில், இன்று (டிச.,24) மீண்டும் கோல்கட்டாவில் விவேகானந்தர் சிலையிலிருந்து காந்திபவன் வரை பேரணி மேற்கொண்டார்.







பேரணி முடிவில் மக்களின் முன்னிலையில் மம்தா பேசியதாவது: என்.ஆர்.சி., குறித்து இதுவரை எந்த விவாதமும் நடத்தப்படவில்லை. நாடு முழுவதும் அமல்படுத்துவது தொடர்பாக எந்தவித தீர்மானமும் எடுக்கவில்லை என பிரதமர் மோடி பேசினார். ஆனால், நாடு முழுவதும் என்ஆர்சி கொண்டுவரப்படும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சிலநாட்களுக்கு முன் கூறினார். இப்படி மோடியும், அமித்ஷாவும் முரண்பட்ட கருத்துகளை தெரிவிக்கின்றனர்.

இதில், யார் பேசுவது உண்மை என தெரியவில்லை. அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டு வந்த பாஜ.,வுக்கு ஜார்க்கண்ட் மக்கள் சட்டசபைத் தேர்தலில் சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளனர். நாட்டைப் பிளவுபடுத்த பாஜ., முயல்கிறது. ஆனால், அதை மக்கள் நடக்கவிட மாட்டார்கள். இவ்வாறு மம்தா பேசினார்.

