இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவை: ஐஎம்எப் யோசனை

வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதற்கான செலவினங்களை அதிகரிப்பதற்கு?? கிழிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி என்று ஒரு பதம் உள்ளது. இந்த செலவினங்கள்????அப்போ நெறைய செலவு செய்யணும் அப்போ தான் நம்முடைய எகானமி உயரும் அப்படித்தானே. அவன் அவன் எவ்வளவு குறுகிய அளவில் செலவு செய்ய வேண்டும் கிடைக்கின்ற பணத்தில் என்று பட்ஜெட் போட்டால் இவங்க எக்கனாமி நல்ல உயரணும்னா நெறைய செலவு செய்யணும். அப்போ ஒண்ணு பண்ணலாம், எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தினம் தினம் போராட்டம் என்று நடத்தவேண்டும் அப்போது வரும் கூட்டத்திற்கு அந்த அரசியல்வாதிகள் ரூ 10,000 இப்போதைய ரூ 500 கு பதிலாக செலவு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பணம் அவர்களிடம் தானே இருக்கின்றது அது தான் சரியான வழி எகானமி உயர?? அதற்கு பதிலாக எகானமி உயர ஒரு சிறந்த வழி உள்ளது அது தான் இலவசத்தை உடனே நிறுத்து இந்தியா முழுமைக்கும் உடனே நமது எகானமி நிச்சயமாக உயரும். இது 100% Confirmed way of raising Economy. Do that Politicians.