அமித்ஷா, நாட்டை தவறாக வழி நடத்துகிறார் : ஓவைசி

Section 370 என்ற ஒன்றை வைத்து 60 ஆண்டுகள் கஸ்மீர் திவிரவாதத்தை தேசிய அளவில் உருவாக்கி நாட்டின் கட்டுகோப்பை அமைதியை சீரழித்தது யார்? உங்களை போன்ற ஒரு கூட்டம் தான் எனும் உண்மையை NRC மூலம் ப.ஜா வெளி கொண்டு வந்துள்ளது. Mr.ஓவைசீ THE BOOK OF INDIAN CONSTITUTION IS ED WITH A SLOGAN OF "HINDUISM IS THE SOUL OF INDIA".PLEASE REMEMBER. STILL IT ACCEPTS EVERY CITIZENS & RELIGIONS IS A SENSE OF GENEROSITY. BUT IT NEVER PERMITS MISCREANTS LIKE YOU ALL IS TO HARNESS THE INDIAN DEMOCRACY & NOTHING TO REMIT YOU. THE SPURT OF YOUR AGONY IS RATHER TO QUIT INDIA IF IT DOESN'T SUITES. மோடிக்கும் RSS க்கும் எதிராக கோஷம் துபாயில். அத்தனை பேரையும் பிடித்து வாழ்நாள் தடை விதித்து 15000 AED - ₹ 30000/ அபராதம் கட்ட வைத்து வெளியேற்றியுள்ளனர். அவிங்களுக்கு தெரியும் இந்திய தீவிரவாதிகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது. இது இஸ்லாம் கட்டுபாடு. உன்னிடம் இது இல்லையே ஏன்??