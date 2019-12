மாணவர்களை தொடர்ந்து போராட தூண்டும் மம்தா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கத்தா : குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் நடந்த போராட்டம், சில இடங்களில் வன்முறையாக வெடித்ததால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 18 ஆக அதிகரித்துள்ளது.



இன்னும் பல இடங்களில் போராட்டம் நடந்து வருவதால், அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டும் என பிரதமர் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். டில்லி போன்ற இடங்களில் போராட்டங்கள் கைவிடப்பட்டு, மக்கள் வழக்கமான பணிகளுக்கு திரும்பி விட்டனர்.

ஆனால் மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தாவோ, குடியுரிமை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது முதல் அவ்வப்போது ஆயிரக்கணக்கானர்களை திரட்டி பேரணி நடத்துவதாக கூறி, மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி வருகிறது. கடந்த 10 நாட்களில் இதுவரை சுமார் 7 முறை மம்தா பேரணி சென்றுள்ளார். பேரணி நடத்தும் போதெல்லாம் கோல்கத்தா நகரே ஸ்தம்பிக்கும் நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.







குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து இன்றும் மம்தா, ஆயிரக்கணக்கானவர்களுடன் பேரணி சென்றார். பேரணிக்கு இடையே கூடி இருந்தவர்களிடம் பேசிய மம்தா, தங்களின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக மாணவர்கள் தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என்றும் ஜனநாயக முறையில், ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராட வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார். போராட்டமும், பதற்றமும் தணியும் சூழல் ஏற்படும் போதெல்லாம் மம்தா மீண்டும் மீண்டும் பேரணி சென்று, மக்களிடம் கொந்தளிப்பை தூண்டுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளன.

Advertisement