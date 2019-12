குடியுரிமைச் சட்டம் காந்தியின் கனவு: கோவா முதல்வர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பனாஜி: குடியுரிமைச் சட்டம் என்பது, மஹாத்மா காந்தியின் கனவு என கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் தெரிவித்துள்ளார்.



குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக நாடுமுழுவதும் எதிர்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தின. சிறுபான்மையினரை தவறாக வழிநடத்தி போராட தூண்டுவதாக பாஜ., அரசு குற்றம் சாட்டியது. இதற்காக குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக நாடு முழுவதும் பாஜ., சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தி, மக்களுக்கு சட்டம் குறித்து விளக்கப்படுகிறது. கோவா மாநிலத்தில் நேற்று (டிச.,26) நடந்த ஆதரவு பொதுக்கூட்டத்தில் அம்மாநில முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் பங்கேற்றார்.







கூட்டத்தில் பிரமோத் பேசுகையில், பிரதமர் மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தில் வரலாற்று முடிவை எடுத்துள்ளனர். இந்த சட்டம், தேசப்பிதாவான மஹாத்மா காந்தியின் கனவாகும். இது, கோவா சட்டசபையில் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும். சிறுபான்மையினரின் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிலர் பிரசாரம் செய்கின்றனர். இந்த சட்டம், யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிக்காது. இதனால் முஸ்லிம் சமூகம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

Advertisement