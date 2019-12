என்பிஆர்.,யை செயல்படுத்தாவிட்டால் ரேஷன் 'கட்' : பாஜ., செய்தித்தொடர்பாளர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் என்பிஆர் எனப்படும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை செயல்படுத்தாவிட்டால் ரேஷன் நிறுத்தப்படும் என பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளர் கோபால கிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.



வரும் 2021ல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ள மத்திய அமைச்சரவை, தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டை (என்.பி.ஆர்.,) புதுப்பிக்கவும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆனால், என்பிஆர் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு (என்.ஆர்.சி.,) ஆகியவற்றை அமல்படுத்தக்கூடாது என சில கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. கேரளா, மேற்குவங்கம், மத்திய பிரதேசம், உள்ளிட்ட சில மாநில அரசுகளும் தங்கள் மாநிலங்களில் என்பிஆர்.,யை செயல்படுத்த மாட்டோம் என அறிவித்தன.



இந்நிலையில், கேரளாவில் என்பிஆர்.யை செயல்படுத்தாவிட்டால் ரேஷன் நிறுத்தப்படும் என பாஜ., செய்தித் தொடர்பாளர் கோபால கிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.







இது குறித்து அவர் கூறியதாவது: கேரள அரசு, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை செயல்படுத்தாவிட்டால் மாநிலத்திற்கு வழங்கப்படும் ரேஷன் பொருட்கள் நிறுத்தப்படும். நாட்டில் இயற்றப்படும் அனைத்து சட்டங்களுக்கும் அனைவரும் பணிய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. எந்தவொரு மாநிலமும் இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்க முடியாது. கேரளாவில் இதை மீறிவிட்டால் முதல்வர் பினராயி விஜயன் பொறுப்பேற்பார். இந்துக்களை துன்புறுத்துபவர்கள் பாகிஸ்தான் செல்ல வேண்டியதிருக்கும். இவ்வாறு கோபால கிருஷ்ணன் கூறினார்.

