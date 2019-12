ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற பிரியங்காவுக்கு அபராதம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லக்னோ: உ.பி., மாநிலத்தில் நேற்று ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஸ்கூட்டரில் ஹெல்மெட் அணியாமல் அழைத்து சென்ற நபர் மற்றும் பிரியங்கா மீது அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.









குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. உத்தர பிரதேசத்தில் பல இடங்களில் போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது. போலீசாரின் துப்பாக்கிச்சூட்டில் 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலியானதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் உ.பி மாநிலம் லக்னோ நகரில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடந்தது. இந்தப் போராட்டத்தில் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி எஸ்.ஆர். தாராபுரி (76) கைது செய்யப்பட்டார்.









இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட தாராபுரியின் குடும்ப உறுப்பினர்களை சந்திக்க காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் பிரியங்கா புறப்பட்டுச் சென்றார். ஆனால், மாநில போலீசார் பிரியங்காவை வழியிலேயே தடுத்து நிறுத்தினர். இதையடுத்து, பிரியங்கா காரில் இருந்து இறங்கி காங்கிரஸ் தொண்டருடன் ஸ்கூட்டரின் பின்புறத்தில் ஏறி அமர்ந்தபடி சென்றார்.



இதனிடைய பிரியங்காவை அழைத்து சென்ற தொண்டர் மற்றும் பிரியங்கா மீது ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றதாக லக்னோ காவல் துறை ரூ. 6,100 அபராதம் விதித்துள்ளது.

