ஆங்கில புத்தாண்டு: மோடி வாழ்த்து

புதுடில்லி: ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.



இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: அற்புதமான 2020 ஆண்டாக இருக்கும்! அனைவரது வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் மலரட்டும். அனைவரும் உடல்நலம் பெற்று, அனைவரது ஆசைகளும் நிறைவேறட்டும். இவ்வாறு அந்த பதிவில் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.



Have a wonderful 2020!



May this year be filled with joy and prosperity. May everyone be healthy and may everyone's aspirations be fulfilled.



आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं।