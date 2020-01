காங்., ஆம்ஆத்மி மன்னிப்பு: ஜவடேகர் கோரிக்கை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: வன்முறையை தூண்டும் வகையில் செயல்படும் காங்., மற்றும் ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டில்லியின் ஜாமியா நகர், சீலாம்பூர் மற்றும் ஜமா மஸ்ஜித் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்ற போராட்டம், வன்முறையாக மாறி, பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டது.

டில்லியில் அடுத்த மாத இறுதியில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியதாவது: ஜாமியா நகர், சீலாம்பூர் மற்றும் ஜமா மஸ்ஜித் பகுதியில் ஏற்பட்ட வன்முறையை மன்னிக்க முடியாது. ஜாமியாவில், காங்கிரஸின் ஆசிப் கான் மற்றும் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் அமந்துல்லா கான் ஆகியோர் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசினர். அவர்கள் தவறான தகவல்களை பரப்பினர்.







இந்த சட்டம், மக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது தான்; பறிக்கப்படுவது இல்லை. காங்., மற்றும் ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகளின் திட்டங்களை மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். வன்முறையை தூண்டும் வகையில் செயல்படும் இரு கட்சிகளும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். நாங்கள் உண்மையை வெளியே கொண்டு வருவோம். பாஜ.,வின் நோக்கம், டில்லியின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியாக இருக்கும். டில்லி மக்கள், 4.5 ஆண்டுகளாக தூங்கிவிட்டு, மீதமுள்ள ஆறு மாதங்களில் டில்லி அரசு, திட்டங்களைத் தொடங்கியதாக ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

