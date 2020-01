பாஜ.,வால் பலவீனமடைந்த அரசியலமைப்பு: மாயாவதி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லக்னோ: பாஜ., தனது அணுகுமுறையின் மூலம் அரசியலமைப்பை பலவீனப்படுத்துவதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி கூறியதாவது: புத்தாண்டு, கடந்த ஆண்டைப் போல வேதனையாக இருக்கக்கூடாது. மத்திய மற்றும் மாநிலத்தில் பாஜ., அரசுகளின் வகுப்புவாத மற்றும் குறுகிய சிந்தனை செயல்முறை காரணமாக, 2019ம் ஆண்டில் அரசியலமைப்பு பலவீனமடைந்தது. வன்முறை என்பது கவலை அளிப்பது மட்டுமல்லாமல், துரதிர்ஷ்டவசமானது.







எந்தவொரு மதத்தின் உணர்வுகளை புண்படுத்தவோ, அல்லது நாட்டில் நிலவும் அமைதியை சீர்குலைக்கவோ செய்யாத வகையில் போராட்டங்கள் இருக்க வேண்டும். பொறுப்பான பதவிகளை வகிக்கும் நபர்கள், இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது, அங்கு மக்கள் வெவ்வேறு மதங்களைப் பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கை முறையையும், கலாசாரத்தையும் கொண்டுள்ளனர். மதங்களின் கலாசாரத்திற்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மாயாவதி கூறினார்.

