என்.பி.ஆர்.,க்கு ஆவணங்கள் வேண்டாம்: உள்துறை விளக்கம்

புதுடில்லி : என்.பி.ஆர்., எனப்படும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு புதுப்பிக்கும் பணியின் போது, எந்த ஆவணமும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

2021ம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்க உள்ளது. இதனையடுத்து அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் செப்.,வரை வீடு வீடாக சென்று தேசிய மக்கள் பதிவேடு புதுப்பிக்கும் நடக்க உள்ளது. இதற்காக கணக்கெடுக்க வருபவர்களிடம், பொது மக்கள் ஆவணங்கள் வழங்க வேண்டும். இதற்காக பழைய ஆவணங்களை தோண்டி எடுக்க வேண்டும். அதனை உறுதிப்படுத்த ஆவணங்களை, அதிகாரிகள் பார்வையிடுவார்கள் என அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக செய்தி வெளியானது.

இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: என்பிஆர் பணியின் போது, உண்மை நிலையை கணக்கில் எடுத்து கெள்ளாமல், தவறான செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.









மேலும், என்பிஆர் பதிவுக்காக, ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க அவகாசம் வழங்கப்படும். இதற்காக குடும்பங்கள் பழைய ஆவணங்களை தோண்டி எடுக்க வேண்டும். என்பிஆர் கணக்கெடுக்க வருபவர்கள் அந்த ஆவணங்களை பார்வையிடுவார்கள் என தவறான செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எந்தவொரு தனிநபரும், எந்த வித ஆவணங்களையும், என்பிஆர் ஆய்வறிற்காக வரும் அதிகாரிகள் அல்லது கணக்கீட்டாளர்களிடம் வழங்க தேவையில்லை என்ற அரசின் நிலைப்பாட்டை அந்த செய்தி புறக்கணித்துள்ளது. கணக்கெடுப்பின் போது, தனி நபர்கள் அளிக்கும் ஆவணங்கள் ஏற்று கொள்ளப்பட்டு பதிவு செய்யப்படும். இவ்வாறு அந்த பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

