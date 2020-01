திமுக வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உத்தரவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக, திமுக தொடர்ந்த வழக்கை, அவசர வழக்காக விசாரிக்க சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.



உள்ளாட்சி தேர்தல் ஓட்டு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்ததாக, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், தேர்தல் கமிஷனர் பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து புகார் அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து, உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிடுவதில் தாமதம் செய்வதாக, சென்னை ஐகோர்ட்டில் திமுக வழக்கு தொடர்ந்தது. இதனை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் எனவும், திமுக கோரிக்கை வைத்தது.









இந்நிலையில், ஐகோரட் தலைமை நீதிபதி சாஹி, திமுக வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உத்தரவிட்டார். நீதிபதிகள் சத்யநாராயணா, ஹேமலதா அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரிக்க உள்ளது.

