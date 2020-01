ஒரு ஓட்டை காணோம்; வேட்பாளர் அதிர்ச்சி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவாரூர்: பதிவான ஓட்டுகளை எண்ணியபோது ஒரு ஓட்டு குறைவாக இருந்ததை கண்டு வேட்பாளர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். அந்த ஒரு ஓட்டால் வெற்றி பறிபோனதை அறிந்து மேலும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.



திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட எண்கண் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வார்டு கவுன்சிலர் பதவிக்கு காந்தா, முத்துலெட்சுமி, லலிதா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். தேர்தலின் போது, மொத்தம் 187 ஓட்டுகள் பதிவானதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்நிலையில், ஓட்டுகளை எண்ணும் போது மொத்தம் 186 ஓட்டுகள் மட்டுமே எண்ணப்பட்டுள்ளது. அதாவது, லலிதா 85 ஓட்டுகளும், முத்துலெட்சுமி 84 ஓட்டுகளும், காந்தா 7 ஓட்டுகளும் பெற்றனர். 10 ஓட்டுகள் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டது.







இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முத்துலெட்சுமி, தேர்தல் அதிகாரியிடம், ஒரு ஓட்டு குறைந்தது பற்றி கேட்டார். அதற்கு, 'அந்த ஒரு ஓட்டு எங்கேயோ காணாம போச்சு. நாங்க என்ன பண்ண முடியும்' என அலட்சியமாக தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.



இது குறித்து முத்துலெட்சுமி தரப்பினர் கூறுகையில், நாங்கள் வாங்கிய ஓட்டுகளில் ஒன்றை குறைத்து, 84 ஓட்டு என சொல்கின்றனர். லலிதாவை வெற்றி பெற வைப்பதற்காக இதுபோல் செய்கின்றனர். பதிவான ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்ட போது ஒரு ஓட்டு மட்டும் எப்படி குறையும். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்வோம், என்றனர்.



இதேபோல் அதே ஊராட்சியில் 1வது வார்டில் ஒரே ஒரு அரசு ஊழியர் இருக்கும் சூழலில் 4 தபால் ஓட்டுகள் பதிவானதாக கூறப்பட்டதும், அங்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

