11 மாநில முதல்வர்களுக்கு பினராயி விஜயன் கடிதம்

NO NPC !! NO CAA !! NO NPD !! அப்படியே NO PASSPORT NO VISA என்றும் கூப்பாடு போடுங்க. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை ஆதரிக்கும் மாநிலங்கள், இந்த பிணரயி, மம்தாவிற்கும் மண்டையில் உறைக்கும் படி கடிதம் எழுதுங்கள். மம்தா இஸ்லாமிய ஒட்டு அடிமை. பிணராயி கிருத்துவ இஸ்லாமிய ஒட்டு அடிமை. ஆபத்துக்கு பாவமில்லை அமித்ஷா ஜி. தேசத்திற்கு எதிராக செயல் படும் இந்த இருவரின் ஆட்சியையும் கலைத்து விடுங்கள். சட்டவிரோதமாக இந்தியாவில் ஊடுறிவியுள்ள நாய்களை ராணுவத்தை கொண்டு வங்க தேசத்திற்கு பார்சல் செய்யுங்கள். பின்பு உடனே தேர்தல் அறிவியுங்கள். இந்திய மக்கள் உங்களுக்கே வாக்களிப்பார்கள். ஜெய் ஹிந்த்.