என்பிஆர்.,ஐ மறுக்க முடியாது: பீகார் துணை முதல்வர்

பாட்னா: என்பிஆர்.,ஐ எந்த மாநிலமும் செயல்படுத்த மறுக்க முடியாது எனவும், பீகாரில் மே 15ம் என்பிஆர் தொடங்கப்படும் எனவும் அம்மாநில துணை முதல்வர் சுஷில் குமார் மோடி கூறியுள்ளார்.



குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி ஆதரவளித்தது. ஆனால், மாநிலத்தில் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை (என்ஆர்சி) அமல்படுத்த மாட்டோம் என நிதிஷ் குமார் அறிவித்திருந்தார். மேலும், அக்கட்சியின் துணைத் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர், குடியுரிமை திருத்த சட்டம், என்ஆர்சி, என்பிஆர் (தேசிய மக்கள்தொகை பதிவு) ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். என்ஆர்சி மற்றும் என்பிஆர் என இரண்டிற்கும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது எனவும் கூறி வருகிறார்.









இந்நிலையில் பீகார் துணை முதல்வர் சுஷில் குமார் மோடி, என்பிஆர் பணிகள் மே 15ம் தேதி தொடங்கும் என தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது: என்பிஆர் பணிகள் ஏப்ரல் 1 முதல் செப்.,30 வரை நடக்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி பீகார் மாநிலத்தில் மே மாதம் 15ம் தேதி முதல் 28ம் தேதி வரை பணிகள் நடக்கும். என்பிஆர், என்ஆர்சி இரண்டிற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது.

குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என மேற்குவங்கம், கேரளா, ராஜஸ்தான் மாநில முதல்வர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த சட்டங்களை கொண்டு வர மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. சட்டரீதியான ஏற்பாடான என்பிஆர்.,ஐ எந்த மாநிலமும் செயல்படுத்த மறுக்க முடியாது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

