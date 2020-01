குடியுரிமை சட்டத்திற்கு 68 லட்சம் பேர் 'மிஸ்டுகால்' ஆதரவு: அமித்ஷா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க பாஜ., அறிமுகப்படுத்திய 'மிஸ்டுகால்' திட்டத்தின் மூலம் 68 லட்சம் பேர் ஆதரவு தெரிவித்ததாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.



குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு சில எதிர்கட்சியினர் மற்றும் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். எதிர்க்கட்சிகள், பொய் பிரசாரம் செய்வதாக, பா.ஜ., குற்றம்சாட்டி வருகிறது. இந்த சட்டம் தொடர்பான சந்தேகங்களை போக்கி, மக்களிடம் விளக்க, நாடு முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட, பா.ஜ., திட்டமிட்டது. இந்த பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, வீடு வீடாக சென்று, மக்களிடம், குடியுரிமை திருத்த சட்டம் பற்றி விளக்கம் அளிக்கவும், முடிவு செய்யப்பட்டது.







மேலும், இந்த சட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க விரும்புவோர், 88662 88662 என்ற எண்ணிற்கு பொதுமக்கள் 'மிஸ்டுகால்' கொடுத்து ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, பலரும் 'மிஸ்டுகால்' கொடுத்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், டில்லியில் நடந்த பேரணியில் பங்கேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, கூறுகையில், இந்த சட்டம், குடியுரிமை வழங்குவது தான்; பறிப்பது இல்லை. காங்., உள்ளிட்ட கட்சிகள் நாட்டை தவறாக வழிநடத்துகின்றன. ஆதரவு தெரிவிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'மிஸ்டுகால்' திட்டத்தின் மூலம் இதுவரையில் மொத்தம் 68 லட்சம் அழைப்புகள் வந்துள்ளன, என்றார்.

