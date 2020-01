நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு: பிரபலங்கள் கருத்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயாவை பலாத்காரம் செய்து கொன்ற குற்றவாளிகள் 4 பேரையும் வரும் 22ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தூக்கில் போட கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.







இது தொடர்பாக பிரபலங்கள் தெரிவித்த கருத்து:









மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி: மக்களின் காத்திருப்பு நிறைவு பெற்றது. இது குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடுவது மட்டும் அல்ல. நிர்பயாவிற்கு நடந்தது போன்ற கொடூரகுற்றங்களை பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்பதை காட்டுகிறது. தீர்ப்பை விரைவில் நிறைவேற்ற வேண்டும்







காங்கிரஸ் கட்சியின் சுஷ்மிதா தேவி: நிர்பயாவிற்கு நீதி கிடைத்துள்ளது. நிர்பயா வழக்கில் நீதி கிடைக்க 7 ஆண்டுகள் ஆனால், மற்ற வழக்குகளின் நிலை என்ன? இதற்கு காரணம் என்ன, ஏன் ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்









நிர்பயாவின் தந்தை பத்ரிநாத் சிங்: கோர்ட் உத்தரவால் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 22ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு குற்றவாளிகள் தூக்கில் போடப்படுவார்கள். இதன் மூலம், குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட குற்றவாளிகள் பயப்படுவார்கள்.









டில்லி பெண்கள் கமிஷன் தலைவி சுவாதி மலிவால்: கோர்ட் உத்தரவை வரவேற்கிறேன். நாட்டில் வாழும் ஒவ்வொரு 'நிர்பயா'க்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி. கடந்த 7 ஆண்டாக போராடி வரும் நிர்பயாவின் பெற்றோருக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன். குற்றவாளிகளை தண்டிக்க 7 ஆண்டுகள் ஏன்?









பஞ்சாப் பெண்கள் கமிஷன் தலைவர் மணிஷா குலாதி: நல்ல தீர்ப்பு. இதனை நான் மதிக்கிறேன். நிர்பயாவின் ஆன்மா சாந்தியடையும். நாட்டின் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் நீதி கிடைத்துள்ளது.









குற்றவாளிகளின் வழக்கறிஞர் ஏபி சிங்: ஒரிரு நாளில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வோம். 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அதனை விசாரிக்கும். இந்த வழக்கில், ஆரம்பம் முதலே மீடியா, பொது மக்கள் மற்றும் அரசியல் நெருக்கடி இருந்துள்ளது. இந்த வழக்கில், நியாயமான விசாரணை நடத்த வேண்டும்

