போலி காயமா?: அய்ஷின் தாய் கோபம்

கோல்கட்டா: மாணவர் சங்கத்தலைவி அய்ஷ் கோஷ் காயமடைந்தது போலி என விமர்சித்த மேற்குவங்க பாஜ., தலைவர் திலீப் கோஷை, அய்ஷின் தாயார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.



ஜன.,05ம் தேதி இரவில் டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலை., (ஜே.என்.யூ.,) வளாகத்துக்குள் புகுந்த முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர்கள், பல்கலை., மாணவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தினர்.



இதில், மாணவர் சங்கத்தலைவி அய்ஷ் கோஷ் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் சில பேராசிரியர்கள் காயமடைந்தனர். தலையில் கட்டுடன் பேட்டியளித்த அய்ஷ், ஆர்.எஸ்.எஸ்., மற்றும் ஏ.பி.வி.பி., அமைப்பினர்கள் சேர்ந்து செய்த தாக்குதல் என குற்றம் சாட்டினார்.







இந்நிலையில், அய்ஷ் கோஷ் குறித்து, மேற்குவங்க பாஜ., தலைவர் திலீப் கோஷ் கூறுகையில், ஜே.என்.யூ., சம்பவத்தில் ஒருவருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாக அனைவருக்கும் காண்பிக்கப்பட்டது. இது உண்மையான காயமா அல்லது அவருடைய தலையில் ஏதேனும் வண்ணம் ஊற்றப்பட்டதா என்பது இன்னும் ஆராயப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது, என்றார்.







தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் நடந்த பேரணியில், அய்ஷ் கோஷின் தாயார் ஷர்மிஸ்தா கோஷ் பங்கேற்றார். அப்போது, திலீப் கோஷ் பேசியதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கூறியதாவாது:



தாக்குதலுக்குப் பிறகும் என் மகள் தைரியமான முகத்துடன் இருந்ததற்காக இழிவுப்படுத்த முயற்சிப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. என் மகளின் காயத்தை போலியானவையா என கேள்வி எழுப்புகிறார். இத்தகைய வார்த்தைகள், மத்தியில் இருக்கும் எதேச்சதிகார அரசுக்கு எதிராக போராடுபவர்களின் குரலை ஒருபோதும் அமைதிப்படுத்த முடியாது. இவ்வாறு ஷர்மிஸ்தா கோஷ் கூறினார்.

