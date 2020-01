உப்புமா, இட்லி: விண்வெளி வீரர்களுக்கு உணவுப்பட்டியல் 'ரெடி'

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ககன்யான் திட்டத்தில் விண்வெளிக்கு செல்லும் வீரர்களுக்கு இட்லி, உப்புமா உள்ளிட்ட 30 வகையான உணவு பொருள்கள் தயாரிக்கப்படுவதாக இஸ்ரோ சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



விண்வெளித் துறையில் இஸ்ரோ நிறுவனம் பல சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. இந்திய விண்வெளித் துறையால் சுமார் ரூ.15 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 'ககன்யான்' திட்டத்தின் மூலம் 2022ம் ஆண்டிற்கு முன்பாக முதன்முறையாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப, இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது.



இதற்காக பலகட்ட சோதனைகள் மற்றும் திறனாய்வுகளுக்கு பிறகு 4 வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். விண்வெளியில் இவர்கள் சாப்பிடுவதற்காக 30 வகையான இந்திய உணவுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதனை மைசூரை தலைமையிடமாகக் கொண்ட உணவு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது.







இது தொடர்பாக ஏ.என்.ஐ., செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்தியில், ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செல்லும் வீரர்களுக்கு இட்லி சாம்பார், உப்புமா, புலாவ் காய்கறி, முட்டை ரோல்ஸ், வெஜ் ரோல்ஸ், பாசி பருப்பு ஹல்வா உள்ளிட்ட 30 வகையான இந்திய உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட இருக்கிறது. மேலும், உணவுகளை சூடுசெய்து சாப்பிட ஹீட்டரையும் விண்வெளி ஏவுகணையில் வைத்து அனுப்பட உள்ளது, என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

