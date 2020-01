மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்த நிர்பயா குற்றவாளி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: நிர்பயா பாலியல் பலாத்கார குற்றவாளிகளில் ஒருவனான வினய் குமார் சர்மா, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மீண்டும் மறு சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளான்.



2012 ம் ஆண்டு டில்லியில் மருத்துவ மாணவி 6 பேர் கொண்ட கும்பலால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். இதில் படுகாயம் அடைந்த இளம்பெண், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். குற்றவாளிகள் 6 பேரில் ஒருவன் சிறுவன் என்பதால், சிறார் சீர்திருத்த முகாமிற்கு அனுப்பப்பட்டு, பின் 2 ஆண்டுகளில் விடுதலை செய்யப்பட்டான். மற்றொரு குற்றவாளியான ராமன் சிங் என்பவன் திகார் சிறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டான்.







இந்நிலையில் மீதமுள்ள 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து பலமுறை கோர்ட்டில் முறையீடு செய்தும், அனைத்து மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டன. ஜனாதிபதி, உள்துறை அமைச்சகத்திடம் அனுப்பப்பட்ட கருணை மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டன. இருந்தும் குற்றவாளிகள் மீண்டும், மீண்டும் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.



இதற்கிடையில் வினய் குமார் சர்மா தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை ஜன.,07 ம் தேதி விசாரித்த டில்லி கோர்ட், 4 பேரின் தூக்கை உறுதி செய்தது. மேலும் குற்றவாளிகள் 4 பேரையும் ஜன.,22 ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தூக்கிலிட உத்தரவிட்டது.



இதனையடுத்து தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற திகார் சிறையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. இந்நிலையில் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை எதிர்த்து வினய் குமார், சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மீண்டும் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளான்.

