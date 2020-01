24 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நிறைவு: வானிலை மையம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நிறைவடையும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் புவியரசன தெரிவித்துள்ளார்.



சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் புவியரசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வடகிழக்கு பருவமழை வழக்கத்தை விட 2 சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக நீலகிரியில் 64 சதவீதமும், குறைந்தபட்சமாக மதுரை, பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலையில் 24 சதவீதமும் பதிவாகியுள்ளது.







அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முற்றிலும் நிறைவடைகிறது. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. அந்த நாட்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் காலை நேரத்தில் பனிப்பொழிவு இருக்கும். இவ்வாறு புவியரசன் கூறினார்.

