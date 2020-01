'ஷாப்பிங்' போன சசிகலாவை கலாய்த்த தர்பார்; அமைச்சரின் அடடே ரியாக்ஷன்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: ரஜினி நடிப்பில் வெளியான தர்பார் திரைப்படத்தில், சிறையிலிருந்து ஷாப்பிங் சென்ற சசிகலாவை கிண்டல் செய்து காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வரவேற்றுள்ளார்.









ஏர்.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உலக முழுவதும் இன்று(ஜன.,9) வெளியான தர்பார் திரைப்படம், நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மாஸான போலீசாக, பட்டையை கிளப்பியிருக்கும் ரஜினி, இன்றும் அவர் ராஜா தான் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். திரைப்படத்தில், சிறை காட்சி ஒன்றில், குற்றவாளி ஒருவர் மொபைல் பயன்படுத்துவது குறித்து போலீசிடம் ரஜினி கேட்க, 'பணம் இருந்தால், ஜெயிலில் இருந்து ஷாப்பிங் கூட போகலாம்' என போலீஸ் கூறுவது போல் வசனம் இடம்பெற்றிருந்தது. இந்த காட்சிக்கு திரையரங்கில் விசில் பறந்தது.









சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று, பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ள சசிகலா, சிறையிலிருந்த போதே, 'ஷாப்பிங்' சென்று வந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் தர்பார் திரைப்படத்தில், இடம்பெற்றிருந்த சிறை காட்சி குறித்து, அமைச்சர் ஜெயகுமாரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.











பணம் இருந்தால்...



அதற்கு சிரித்தபடி பதிலளித்த அமைச்சர், 'தர்பார் பட வசனம் குறித்து நானும் கேள்விப்பட்டேன். பணம் பாதாளம் வரை பாயும் என்பார்கள். ஆனால் பணம் சிறைச்சாலை வரை பாய்வதாக கருத்து உள்ளது. பணம் இருந்தால், சிறை கைதி கூட ஷாப்பிங் போகலாம் என தர்பாரில் வசனம் உள்ளது. இந்த கருத்து நல்ல கருத்து தான். தர்பார் படத்தையும், பிகில் படத்தையும் நாங்கள் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, சிறப்பு காட்சிகள் திரையிட, அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்குகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

