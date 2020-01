ஜே.என்.யூ., தாக்குதலுக்கு உதவியது வாட்ஸ் ஆப்; 37 பேர் கண்டுபிடிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலையில் நடந்த கலவரத்தில் தொடர்புடைய 37 பேரை சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இவர்கள், கலவரத்திற்கு முந்தைய நாள் உருவாக்கப்பட்ட வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தது தெரியவந்துள்ளது. அந்த குழுவில் மொத்தம் 60 பேர் இருந்துள்ளனர்.



இது தொடர்பாக போலீசார் கூறுகையில், கலவரம் நடப்பதற்கு முந்தைய நாள்(ஜன.,5) அன்று, இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு எதிராக வாட்ஸ் ஆப் குழு ஒன்று 'Unity against Left' என்ற பெயரில் வாட்ஸ் ஆப் குழுவை துவக்கியுள்ளனர். இதில் 37 பேருக்கு கலவரத்தில் பங்கு உள்ளது. அவர்களில் 10 பேர் பல்கலை மாணவர்கள் இல்லை. வெளி நபர்கள் வந்து தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

கலவரத்தில் தொடர்புடைய இடதுசாரி மாணவர் சங்கம் மற்றும் பா.ஜ., தொடர்புடைய ஏபிவிபி மாணவர் சங்கங்கள் வெளிநபர்களின் உதவியை நாடியுள்ளனர். ஜேஎன்யு மாணவர்களே , அவர்கள் உள்ளே நுழைய உதவி செய்துள்ளனர். இவ்வாறு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.







