கொச்சி மராடில் மேலும் 2 குடியிருப்புகளும் தகர்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கொச்சி: கொச்சியில் விதிமீறி கட்டப்பட்ட மேலும் 2 குடியிருப்புகள் வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டன.



கேரளா மாநிலம் கொச்சி, மராடு அருகே 19 மாடியுடன் கூடிய ஹோலி பெய்த், 16 மாடியுடன் கூடிய ஆல்பா செரின், தலா 17 மாடியுடைய ஜெயின் கோரல் கோவ், கோல்டன் காயலோரம் ஆகிய 4 அபார்ட்மென்டுகளுடன் கூடிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல விதிமுறைகளை மீறி, கட்டப்பட்டதாக, புகார் எழுந்தது.

இது குறித்த வழக்கை விசாரித்த, உச்ச நீதிமன்றம், விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்ட, குடியிருப்புகளை இடிக்க, கடந்தாண்டு மே மாதம் மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து வீடுகளை இடிப்பதற்கான மேல் நடவடிக்கைகள் குறித்து பி.இ. எஸ். ஓ. எனப்படும் பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் பாதுகாப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த குழுவினர் கட்டடத்தை ஆய்வு செய்தனர்.









இதன்படி, 800 கிலோ வெடி பொருட்களை பொருத்தி, கட்டடத்தை தகர்க்கும் பணி துவங்கியது. நேற்று (ஜன.,11) இரண்டு குடியிருப்புகளை வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டது. இதற்காக கட்டடத்திலிருந்து 200மீ தொலைவிற்கு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புடன் தகர்த்தனர். மீதமுள்ள ஜெயின் கோரல் கோவ் மற்றும் கோல்டன் காயலோரம் குடியிருப்புகள் இன்று தகர்க்கப்பட்டன. இந்த குடியிருப்புகளில் வீடு வாங்கியவர்களுக்கு, கட்டுமான நிறுவனங்கள் ரூ.25 லட்சம் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.





Advertisement