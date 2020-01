"குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பு நல்லதே" - சாமி

புதுடில்லி: நாட்டில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது நல்லது தான். இது பா.ஜ.,வுக்கு சாதகமாத்தான் அமையும் என பா.ஜ., மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டரில்;

குடியுரிமை சட்டத்தை பல வித எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்த்து வருகின்றன. இது தேர்தல்களில் பாஜ.,வுக்கு நல்லது. இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்கள் தொடர்ந்தால், ஸ்ரீ 420 (கெஜ்ரிவால்) டில்லி மாநில தேர்தலில் தோல்வியடையக்கூடும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

The more opposition parties oppose CAA , the better for BJP in elections. If these protests continue then Shree 420 may lose Delhi State elections