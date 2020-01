பேச்சைக் குறையுங்கள் : ராணுவ தளபதிக்கு காங்., 'அட்வைஸ்'

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றி ராணுவ தளபதி பேசிய கருத்து குறித்து பேசி உள்ள காங்., லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் அதிர்ரஞ்சன் சவுத்ரி, பேச்சை குறைத்து விட்டு, அதிகமாக வேலை செய்ய பாருங்கள் என தெரிவித்துள்ளார்.





டில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ராணுவ தளபதி மனோஜ் முகுந்த் ரகவனே, மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தால் பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் மிகப் பெரிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தயாராக உள்ளதாகவும், பார்லி., விரும்பினால் பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை இந்தியாவினுடையதாக்க தயாராக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.









ராணுவ தளபதியின் இந்த வார்த்தைகள் தொடர்பாக டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள அதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி, "புதிய ராணுவ தளபதியே...பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் தொடர்பான தீர்மானம் 1994 ம் ஆண்டு பார்லி.,யில் ஒருமனதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அரசு சுதந்திரமாக நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகை உள்ளதுடன், வழிகாட்டுதலும் உள்ளது. ஒருவேளை பாக்., ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மீது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க விரும்பினால் தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரி, பிரதமர் அலுவலகம் ஆகியோருடன் கலந்து பேச வேண்டும். குறைவாக பேசி, அதிகமாக பணியாற்றுங்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

