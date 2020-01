ரூ.20 கோடியை திருப்பிக்கேட்ட கார்த்தி: வழக்கு ஒத்திவைப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ரூ.20 கோடியை திருப்பித்தரக் கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணையை ஜன.,17 ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.



கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மற்றும் மே மாதங்களில் வெளிநாடு செல்ல அனுமதி கேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கார்த்தி மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். மாதத்திற்கு தலா ரூ.10 கோடி வீதம் ரூ.20 கோடியை பிணைத்தொகையாக செலுத்தி விட்டு வெளிநாடு செல்லும் படி சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி அளித்தது.

இந்த பிணைத்தொகையை திருப்பித் தரக் கோரி கார்த்தி, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு மீதான விசாரணையை ஜன.,17 க்கு ஒத்திவைப்பதாக சுப்ரீம் கோர்ட் தெரிவித்துள்ளது.







அதே போன்று, வருமானத்தை மறைத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட எம்.பி - எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை, சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றியதை எதிர்த்து கார்த்தி சிதம்பரம் தொடர்ந்த மனுவை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற, சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி அனிதா சுமந்த் பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்.



வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, வருமான வரி துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கார்த்தி சிதம்பரம் இயக்குநராக இருந்த அட்வான்டேஜ் ஸ்ட்ரடஜி நிறுவனத்தில் இருந்து கைப்பற்றிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.



அந்நிறுவனத்திற்கு வழக்கறிஞராக இருந்த அனிதா சுமர்ந்த், தற்போது நீதிபதியாக உள்ளதால் வழக்கை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற தலைமை நீதிபதிக்கு ஐகோர்ட் நீதிபதி அனிதா சுமந்த் பரிந்துரை செய்தார்.

