பிடிவாதத்தை நிறுத்துங்கள்: பாஜ.,வுக்கு மாயாவதி 'அட்வைஸ்'

லக்னோ: நாட்டில் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு (என்.ஆர்.சி) மற்றும் தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு (என்.பி.ஆர்) ஆகியவற்றை கொண்டு வர பாஜ., பிடிவாதமாக இருப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி தெரிவித்துள்ளார்.



உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவருமான, மாயாவதி இன்று (ஜன.,15) தனது 64வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: பாஜ., தலைமையிலான மத்திய அரசும், முன்பிருந்த காங்., கட்சியின் வழியை பின்பற்றுகிறது. அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக தனது அதிகாரங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறது. அரசின் தவறான கொள்கைகள், நாடு முழுவதும் குழப்பத்தையும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையையும் வழிவகுத்துள்ளன. இது தேசிய அக்கறை கொண்ட விஷயம்.







முன்பு இருந்த காங்கிரசும் நாட்டில் இதேபோன்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கியது. ஆனால், மக்கள், அதற்கான வழியை காட்டினர். வேலையின்மை, பணவீக்கம் போன்ற பெரும் பிரச்னையுடன் தேசம் போராடிக்கொண்டிருக்கும்போது, என்.ஆர்.சி., மற்றும் என்.பி.ஆர்., ஆகியவற்றை நாட்டில் கொண்டு வருவதில் பாஜ., பிடிவாதமாக இருப்பதை நிறுத்த வேண்டும். மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் உள்ள பாஜ., அரசு, ஏழைகளுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றன. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது மக்களிடையே அதிக பதற்றத்தையும், வேலையின்மையை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

